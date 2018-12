Ecologistes en Acció denuncia que la fuita de Vandellòs II ha passat al mateix sistema que fa nou mesos

L’entitat torna a demanar que no es renovi el permís d’explotació de la central nuclear, que expira el juliol del 2020

ANAV i el CSN asseguren que l'incident no ha tingut conseqüències ni per a les persones ni el medi

Ecologistes en Acció denuncia que la fuita detectada dimarts a la central nuclear de Vandellòs II afecta el circuit primari de refrigeració, «el mateix element clau per a la seguretat» que en la del 8 d'abril passat. Segons el portaveu de l’entitat, Francisco Castejón, l’aparició d’una nova fuita «és alarmant perquè, o bé no es va reparar bé, o bé les inspeccions realitzades no van ser suficients». Davant d’aquesta situació, Ecogolistes en Acció creu que la central no s’ha de tornar a posar en funcionament fins que no es conegui el motiu d'aquesta nova fuita i es prenguin les mesures perquè no es repeteixi. A més, l’entitat torna a demanar que no es renovi el permís d’explotació de la central, que expira el juliol del 2020.Segons recorda l’organització ecologista en un comunicat, la fuita està per sota de les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF), ja que s'han detectat 19 litres per hora i el límit és de 227. Malgrat tot, l’entitat diu que això no resta gravetat a l'incident perquè s'ha produït al mateix lloc que en la que de l’abril passat.Ecologistes en Acció afegeix que el circuit afectat és clau perquè extreu la calor del reactor i, sense aquest procés, «augmentaria la temperatura del reactor fins a produir-se la fusió del nucli, tal com va passar en els accidents de Harrisburg (1979), Txernòbil (1986) o Fukushima (2011)». L’entitat subratlla la importància de no permetre cap fuita, atès que això pot ser indici d'un trencament proper del circuit.L’organització denuncia que, malgrat que la fuita de l’abril passat hauria d’haver motivat «la parada immediata» de la central, ni els operadors ni el Consell de Seguretat Nuclear ho van creure necessari. Això va motivar una denúncia que va ser acceptada per la fiscalia «atès que s’ha d’aturar la central quan es detecta una fuita de la barrera de pressió» i, finalment, «es va aturar la central per procedir a la recàrrega i se suposa que es va reparar la fuita», afegeix el comunicat.Aquest dimarts, la central nuclear Vandellòs II va iniciar la seqüència de parada no programada després de la detecció d’aquesta fuita al sistema de refrigeració del reactor. El CSN va apuntar que els sistemes de seguretat de la planta havien funcionat «en tot moment en la forma prevista del seu disseny». L'empresa titular de la planta atòmica, ANAV, va notificar cap a tres quarts de dues del migdia l'incident.Segons el comunicat difós per la societat gestora, els tècnics van observar un petit increment de cabal de l'aigua recollida als embornals de l'edifici de contenció. Amb l'objectiu de facilitar que es donessin les condicions adequades per a permetre l'accés a l'interior de l'edifici i caracteritzar la fuita així com determinar les accions posteriors, es va portar la planta a mode 3 -espera calenta-.D'acord amb el CSN i ANAV, l'incident no ha tingut conseqüències per a les persones ni el Medi Ambient i ha estat de classificat com a nivell 0 preliminar en l'Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES).