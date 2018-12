Desenes d'agents de la policia espanyola s'instal·len a Salou pel 21-D

Els efectius venen d’arreu de l’Estat i la majoria ja va participar en l’operatiu de l’1-O

Actualitzada 19/12/2018 a les 17:32

Desenes d’agents de la policia espanyola s’han instal·lat aquest dimecres a Salou en el marc del dispositiu per la reunió del Consell de Ministres que es farà divendres a Barcelona. Els efectius s’allotgen en almenys un hotel Salou, on s’ha habilitat un aparcament amb més de mig centenar de furgonetes. El grup està format per agents de diversos punts de l’Estat com Galícia, Madrid i Andalusia, i forma part del contingent de 600 policies que completarà el dispositiu del 21-D. Segons ha pogut saber l’ACN, la majoria d’aquests agents va participar en l’operatiu Copèrnic i, durant els dies previs i posteriors a l’1-O, es van allotjar als vaixells noliejats pel Ministeri de l’Interior.De fet, diversos hotels d’aquest municipi de la Costa Daurada han allotjat agents de la policia espanyola en els darrers temps. Ho van fer amb motiu de l’1-O de l’any passat i, també, per donar cabuda al reforç d’agents per la Diada de l’Onze de Setembre passat i el primer aniversari del referèndum.Durant aquest dimecres els agents han anat arribant en furgonetes a un hotel de Salou -el Best Mediterráneo-. Cap al migdia, un grup nombrós d’efectius descarregava les maletes i feia cua per registrar-se a recepció. Alguns d’ells han explicat a l’ACN que ja van estar a Catalunya l’any passat i que venen a «ajudar» en el dispositiu previst pel 21-D.En conjunt, es preveu que es desplacin a Catalunya uns 400 membres de la policia espanyola i uns 200 guàrdies civils d’arreu de l’Estat per sumar-se a l’operatiu policial del 21-D. La previsió del Ministeri de l’Interior és que s’hi estiguin fins el dia 23, tot i que l’ordre incorpora la possibilitat que s’allargui la estada en el cas que sigui necessari.Es tracta d’agents de la Unitat d’Intervenció Policial (UIP) i de la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) de la policia espanyola. La majoria també va participar recentment al dispositiu de seguretat que es va establir a Madrid amb motiu de la Copa Libertadores.El desplaçament ha generat malestar entre els sindicats dels dos cossos, especialment per la proximitat de les dates de Nadal i la possibilitat que s’allargui l’estada. A més, es dona el cas que els agents no rebran cap compensació més enllà de les dietes.La funció d’aquests efectius serà la de protegir els trasllats del govern espanyol des de l’aeroport del Prat, establir el perímetre de seguretat del Consell de Ministres i el retorn de l’executiu de Pedro Sánchez. En principi, els Mossos assumiran les qüestions d’ordre públic, inclosos possibles incidents i afectacions viàries.