Carrers sense llum al barri de Centcelles per unes obres

Actualitzada 18/12/2018 a les 19:52

Malestar veïnal al barri de Centcelles, a Constantí, després de diverses nits sense llum a la plaça de Federico García Lorca i al carrer d’Antonio Machado. Les queixes van arribar ahir a l’alcalde, Óscar Sánchez, que assegura que preveia resoldre-ho ahir mateix. «Hem de sortir amb llinternes perquè no es veu absolutament res, fa por de nit», deia Pilar Andreu, una veïna del barri.Ara mateix estan en marxa les obres del col·lector d’aigües pluvials al carrer d’Antonio Machado –fins ara no hi havia cap tub que les desviés fins al riu– i, a més, unes altres a l’avinguda Onze de setembre per dividir aigües pluvials i residuals. Aquestes obres permetran que el barri deixi d’inundar-se cada cop que plou en grans quantitats: «Era un problema històric», diu l’alcalde. És per això, i per altres obres que s’han engegat des del consistori, que Óscar Sánchez no entén la polèmica amb els veïns del barri: «Més atenció és impossible, ara s’està invertint més que mai en un barri que s’havia deixat abandonat», assegura. «Té raó la veïna, les obres són molestes però segons l’enginyer avui (ahir per al lector) estarà solucionat», segueix.Concretament es tracta de «cinc o sis fanals» que a causa que s’han mogut han perdut la connexió. Precisament aquest mateix estiu Endesa va renovar tota la instal·lació elèctrica, datada dels anys setanta i que no complia la normativa actual. En aquell moment els veïns ja van patir talls de llum i el fet que ara torni a haver-hi problemes ha desfermat la crispació. El barri de Centcelles es troba en una de les puntes del municipi i, per tant, aïllat d’altres zones: la sensació de foscor és major, mentre que quan falten els fanals i ara amb l’horari d’hivern la inseguretat creix.Les obres en marxa del col·lector d’aigües pluvials es preveu que finalitzin tot just la setmana que ve. D’altra banda, entre els mesos de gener i febrer podrien finalitzar les de l’avinguda Onze de setembre, però aquestes últimes formen part d’un lot més gran que inclou altres reformes urbanístiques com les del carrer de Centcelles, al carrer Major i el pàrquing de la piscina municipal.D’altra banda, segons l’alcalde, quan finalitzin les primeres obres, al llarg de la setmana que ve, es podrà tornar a tallar la gespa de la zona ajardinada, una tasca que es fa dos cops l’any.