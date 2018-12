USITAC reclama oposicions separades per especialitats a infermeria

El sindicat qüestiona el plantejament unitari de l’ICS, que força professionals d’hospitalària i primària a respondre a un temari global

Actualitzada 17/12/2018 a les 20:23

El sindicat USITAC critica la convocatòria única d’oposicions d’infermeria per a les especialitats d’hospitalària i de primària, les bases de la qual va donar a conèixer l’Institut Català de la Salut (ICS) a través de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el passat mes de setembre. La previsió és que els exàmens se celebrin a mitjans del 2019.Una infermera vinculada al sindicat lamenta que la situació, que s’ha donat ja almenys en una convocatòria anterior, «obliga les infermeres, tot i estar especialitzades, a preparar un temari molt més ampli el qual és impossible dominar per complet» i implica que «professionals que ja estan especialitzades en un àmbit i s’han format per desenvolupar-hi feines acabin treballant en l’altre», amb tot el que això comporta tenint en compte que «hospitalària i primària es realitzen en contextos i llocs totalment diferents –hospitals i centres de salut–, amb coneixements i normes d’exercici ben definits i ben diferenciats que pretenen dotar la praxi professional de major qualitat». Les oposicions es convoquen simultàniament a tot Catalunya i també, per tant, a Tarragona.D’aquesta forma, valoren des del sindicat «es pot entendre perfectament que una infermera de quiròfan –instrumentista– tindria veritables dificultats, per exemple, a l’hora de realitzar una consulta d’atenció primària envers el calendari vacunal d’un usuari adult. I casos similars es donarien també al contrari». El secretari d’organització d’USITAC, Alfred Maza, explica que l’ICS «vulnera la realitat de forma anacrònica i poc útil per als pacients» convocant unes oposicions «per categoria infermera generalista en les quals, tinguis l’especialitat que tinguis, els anys treballats per a un o altre àmbit o l’esforç realitzat en formació –amb postgraus o màsters–, malauradament, importa poc».És per això que, des del sindicat, «demanem unes oposicions d’infermeria en concordança amb el temps en què vivim, que beneficiïn i pensin en el pacient com a epicentre de la seva labor. I que pensin en la infermeria com a professionals àmpliament preparats i especialitzats». La infermera detalla que l’amplitud del temari «provoca que moltes de les infermeres que s’hi presentin no superin les proves» i també que «infermeres que sempre han estat en un hospital aconsegueixin una plaça a primària i al revés». USITAC reclama així unes «oposicions en les quals la convocatòria sigui per especialitats i no per un context global d’hospitalària-primària». «Si en les convocatòries d’oposicions de metges, aquestes es convoquen per especialitats, per què en les d’infermeria no s’empra el mateix criteri?», es pregunta. El sindicat ha fet arribar un escrit denunciant la situació i demanant millores en aquest àmbit a la Conselleria de Salut al Servei Català de la Salut.