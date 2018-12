Tarragona té 58,7 quilòmetres de carreteres amb risc alt o molt alt d'accidents

El risc de patir un accident és quatre vegades superior en una autopista o una autovia

Actualitzada 17/12/2018 a les 21:08

Catalunya té 2.195 quilòmetres de carreteres amb un risc alt o molt alt de patir un accident greu o mortal –58,7 d’aquests, a la demarcació de Tarragona–, segons un informe d’avaluació i risc d’accidentalitat de les carreteres del RACC. L’estudi EuroRap apunta que el risc de patir un accident en una carretera convencional és quatre vegades superior que en una autopista o autovia i que en el 43% dels accidents amb morts i ferits greus han estat involucrades motos. A més, alerta que els accidents de moto han augmentat un 45% des del 2013.El tram amb més accidentalitat és el de la C-37 entre Alcover i Valls. Altres vies són la T-7211 entre Reus i Constantí, la TV-3141 entre Cambrils i Reus, la TP-7225 entre Reus i el Morell, la C-51 entre el Vendrell i Valls.Malgrat que el percentatge de la xarxa amb un risc alt o molt alt d’accident greu o mortal és el més alt dels últims sis anys, l’informe també apunta que els quilòmetres amb risc baix o molt baix han augmentat del 39% al 47% en els darrers vuit triennis. Amb tot, el RACC avisa que aquesta xifra s’ha estabilitzat en els últims danys.L’estudi, que analitza els 6.362 quilòmetres de la xarxa viària on circulen el 91% dels vehicles i on es produeixen el 80% dels accidents amb morts o ferits greus, indica que hi ha hagut un estancament pel que fa a la reducció de víctimes mortals a les carreteres, un fet que posa en perill que s’assoleixi l’objectiu de la Unió Europea per al 2020 de reduir les víctimes en un 50% respecte al 2010. El president del RACC, Josep Mateu, ha apuntat com a causes de les xifres d’accidentalitat la «pèrdua d’efectivitat» de les polítiques que s’han fet per «guanyar la batalla contra els accidents», l’augment de la mobilitat dels darrers anys, el fet que el parc d’automòbils sigui cada vegada més vell i l’excés de velocitat i les distraccions a l’hora de conduir. Mateu també ha apuntat a la falta d’inversions en el manteniment de les carreteres com a causa que afavoreix l’accidentalitat. En aquest sentit, ha criticat que les inversions en el manteniment de les carreteres hagi disminuït un 67% del 2011 al 2016. «Si volem carreteres més segures, les administracions han de posar més esforç», ha assenyalat el president del RACC. També ha demanat que s’aprofiti l’«oportunitat» que genera la fi de les concessions dels peatges per fer un «molt bon model de cara al futur» que asseguri la inversió en el manteniment de les carreteres. Finalment, el diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha insistit en la necessitat d’augmentar els recursos en el manteniment de les carreteres.