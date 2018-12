La nuclear Vandellós II s'atura per un problema en l'edifici de contenció

La central fa una parada no programada per poder realitzar la caracterització del cabal

Actualitzada 18/12/2018 a les 17:46

La central nuclear de Vandellòs II ha començat la seqüència de parada no programada per un problema a l'edifici de contenció de la planta.Segons informa l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), gestora de la planta, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) l'inici de la parada en observar-se un petit augment de cabal de l'aigua recollida als embornals de l'edifici de contenció.La parada de la planta s'ha determinat de forma conservadora per facilitar que es donin les condicions adequades que permetin accedir a l'interior de l'edifici de contenció i portar a terme la caracterització d'aquest cabal.Vandellòs II es troba en condició segura i aquesta incidència no ha tingut conseqüències per a les persones ni per al medi ambient, segons l'ANAV.