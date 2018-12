L'enxampen conduint amb el carnet retirat i gairebé quintuplicant la taxa d'alcoholèmia

L’home, de 42 anys i veí de la Pobla, va donar un resultat positiu d’1, 16 mg/l

18/12/2018

Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada del passat dissabte un veí de la Pobla de Mafumet de 42 anys i nacionalitat espanyola per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques i amb el permís de conduir suspès judicialment. L’home va donar un resultat positiu de 1,16 mg/l en la prova d’alcoholèmia, cosa que significa que gairebé quintuplicava la taxa permesa.Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a la Pobla de Mafumet, quan els vigilants van sol·licitar la presència d’una patrulla de trànsit de mossos per fer-li les proves d’alcoholèmia a un conductor. Segons el relat dels vigilants, un testimoni els va alertar que hi havia un home molt begut que havia caigut al terra al carrer Bassal i que tenia la intenció d’agafar el seu cotxe. Acte seguit van localitzar l’home, amb símptomes d’haver begut, i el van advertir que estacionés el vehicle i anés a casa seva a peu.Minuts més tard, els vigilants van observar el cotxe del detingut, a punt de col·lidir amb altres vehicles, circulant pel carrer Reus i el van aturar a l’altura del carrer Marian Fortuny. Seguidament, van sol·licitar la presència dels Mossos d’Esquadra per fer-li la prova d’alcoholèmia al conductor que va donar gairebé cinc vegades més la taxa d’alcohol permesa, concretament, 1,16 mg/l. A més, els agents van comprovar que el conductor tenia una suspensió temporal del permís de conduir i l’assegurança obligatòria i la ITV caducada.El detingut va passar ahir a disposició judicial al Jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.