Cambrils presenta un pressupost de més de 45 MEUR amb més recursos socials i interns

Els comptes se sotmetran a votació en el ple de dimecres

Actualitzada 18/12/2018 a les 16:05

L’equip de govern de l’Ajuntament de Cambrils ha presentat un pressupost de 45,1 milions d’euros per al 2019. Els comptes, que passaran pel ple dimecres, continuen prioritzant l’àrea de serveis a la persona amb 6,57 milions d’euros, gairebé un 5% més de recursos que en els anteriors pressupostos. L’alcaldessa, Camí Mendoza, ha afirmat que el pressupost servirà per completar el Pla d’Acció Municipal de l’equip de govern. Mendoza ha assegurat que s’ha construït sobre els eixos de la recuperació econòmica, l’aposta per la cultura i l’educació, el foment de la convivència i la cohesió social, la millora de l’espai públic i l’eficiència en la gestió de recursos.Pel que fa a l’endeutament, l’equip de govern ha destacat que des de l’inici del mandat s’ha aconseguit reduir a la menys de la meitat (de 44,9 a 23,79 milions) sense pujar la pressió fiscal i mantenint o en alguns casos ampliant els serveis. En la mateixa línia, el pressupost preveu que l’Ajuntament de Cambrils acabi el 2019 amb deute pendent de 19,33 milions d’euros, que situa la ràtio d’endeutament en el 44,69% (14,80 punts per sota del 2018). La despesa corrent s’ha augmentat gràcies a l’alliberament de càrregues financeres, l’estalvi energètic com a conseqüència de l’adaptació de potència dels quadres i la substitució de làmpades, l’ajust realista dels ingressos d'acord amb els exercicis anteriors, i la millora de l’eficiència i l’eficàcia de l’administració.En l’àrea de benestar es mantenen els compromisos assistencials per atendre les situacions més vulnerables amb l’increment d’ajuts d’emergència social, a domicili, d’urgència, per combatre la pobresa energètica, subvencions socials i ajuts perla distribució d’aliments. També s’hi fa constar un increment en un 80% d’ajuts per a la compra de llibres i material escolar. Els comptes també reflecteixen el desplegament de les polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI i polítiques de promoció de salut.En l’àrea d’ensenyament, es potencien tots els recursos per consolidar el projecte de Ciutat Educadora, i s’incrementen substancialment les partides destinades a les llars d’infants, escola de música, tarifació social i els diferents serveis educatius. D’altra banda, la proposta del govern prioritza la consolidació de la recuperació econòmica.Amb el pressupost aprovat, es podrà treballar per desenvolupar el Pla de Dinamització del Comerç, el Projecte Cambrils 2030, la dinamització i consolidació de les noves fires, el Pla Estratègic del Turisme per promocionar i desestacionalitzar l’activitat i seguir reforçant el posicionament de Cambrils com a destinació de turisme gastronòmic, familiar i esportiu.L’equip de govern també aposta per augmentar els recursos destinats en la millora de l’espai públic i preveu un increment significatiu en les partides de manteniment de carrers, parcs i jardins i platges. També es reforça la seguretat amb un augment del pressupost de 101.949 euros, que ha de servir per posar al dia la Policia Local davant dels nous reptes de seguretat que planteja el context actual.Si s’aproven els comptes, podrà reobrir-se Ràdio Cambrils i l’Oficina Local de l’Habitatge, complementada amb el Pla Local d’Habitatge, que donarà resposta al compromís per garantir l’habitatge dels cambrilencs.Durant el 2019 s’iniciarà la implantació de la Relació de Llocs de Treball, llargament reivindicada pels treballadors de l’Ajuntament.Aquests pressupostos es complementen amb el nou pla d’inversions d’1,2 milions d’euros aprovat pel Ple el 30 de novembre, que es destinarà, entre altres, a l’obertura de l’Oficina Local de l’Habitatge, la posada en marxa de Ràdio Cambrils i la reedició dels Plans d’Ocupació Municipal.