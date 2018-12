Vuit espectacles conformen la nova temporada del Teatre-Auditori del Morell

The Gramophone Allstars Big Band donarà el tret de sortida el proper 12 de gener

Roger Coma, Biel Duran o Maria Pau Pigem passaran per l’escenari del Teatre-Auditori del Morell en la nova temporada hivern-primavera. La programació, que s’ha presentat aquest dilluns, està conformada per vuit espectacles de teatre, música i circ que portaran al municipi propostes d’alta qualitat des del mes de gener fins a finals d’abril.The Gramophone Allstars Big Band, una formació capitanejada pel saxofonista Genís Bou donarà el tret de sortida el proper 12 de gener. La banda presentarà el seu nou espectacle Maraca Soul.La següent proposta arribarà el 27 de gener, amb el text de Raquel Díaz Reguera, adaptat i dirigit per Paco Mir, Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa?. Un musical per a tots els públics (recomanat a partir de 3 anys) que parla d’una princesa a qui li agradaria caçar dracs, muntar en globus o nedar a lloms d’un dofí, un fet que farà trontollar tot el regne.Només una vegada serà el primer espectacle teatral de la programació, el 9 de febrer. Una obra de Marta Buchaca protagonitzada per Anna Alarcón, Maria Pau Pigem i Bernat Quintana que s’endinsa en l’àmbit de la violència de gènere a través d’una psicòloga del servei d’atenció a les dones i una parella que mai ha posat els peus en un centre d’aquesta mena.El febrer es tancarà amb més música, gràcies a Tenors, de la companyia Illuminanti. Un concert en què oferiran un recull de les més belles i conegudes melodies d’avui i de sempre.El dia 16 de març serà el torn del circ de Rhumans, de Rhum & Cia. Es tracta de la tercera creació de la companyia, que combina humor i gamberrisme amb grans dosis de tendresa i emoció. Una proposta embolcallada amb la màgia de la música d’aquests pallassos multiinstrumentistes.El teatre tornarà a l’escenari amb Lapònia el 30 de març. Una obra de Cristina Clemente i Marc Angelet amb Roger Coma, Meritxell Calvo, Manel Sans i Meritxell Huertas. El muntatge planteja dues maneres d’educar els fills, amb un profund debat sobre la veritat i la mentida, les tradicions i els valors familiars.Ovelles de Carmen Marfà i Yago Alonso, el 6 d’abril, portarà al Teatre-Auditori Biel Duran, Sara Espígul i Albert Triola. Tres actors de primer nivell que es posen a la pell de tres germans de Barcelona que reben una herència molt particular, 452 ovelles de diferents tipus.El punt final de la temporada teatral a l’interior del teatre serà el 12 d’abril amb Solitudes de Kulunka Teatro, Premi Max 2018 a la millor obra de teatre i a la millor composició musical. Una història familiar que no deixarà ningú indiferent.Els espectacles comptaran amb un preu d’entre 5 i 18 euros, si bé hi ha descomptes per a aquells que comprin les seves entrades de manera anticipada. També hi ha disponible un abonament general a 80 euros per accedir a tots els espectacles, excepte a Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa?. Amb l’abonament jove, per a nois d'entre 12 i 29 anys, es podran veure tres dels espectacles per només 30 euros; així mateix, amb l’abonament familiar a 15 euros, es tindrà accés a dues entrades per a les propostes Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? i Rhumans.Els abonaments es podran adquirir del 17 de desembre al 4 de gener, mentre que les entrades anticipades es posaran a la venda el 7 de gener al Centre Cultural del Morell (de dilluns a divendres de 17 a 21 hores).