Els Agents Rurals van traslladar l'eriçó a un centre de fauna, mentre que l'ocell va ser alliberat al medi natural

Actualitzada 17/12/2018 a les 12:14

Els Agents Rurals han dut a terme diverses accions de recollida d'animals, durant aquest cap de setmana, a la comarca del Tarragonès. Per una banda, els agents han recollit a la ciutat de Tarragona un eriçó ferit, el qual es trobava sota d'un cotxe. L'animal va ser traslladat a un centre de fauna per a la seva recuperació.Per altra banda, també han recollit un esparver que havia entrat al poliesportiu del Morell. En aquest cas l'ocell es trobava en perfectes condicions, per la qual cosa va ser alliberat al seu medi natural.