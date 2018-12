L'alcalde de Salou confia que les obres de Hard Rock comencin abans de l'estiu

Granados defensa que el projecte «no serà només un casino» i posicionarà la Costa Daurada «mundialment»

Granados no vol ser candidat sota les sigles del PDeCAT

L’alcalde de Salou, Pere Granados, defensa que el projecte del Hard Rock Entertainment World a Vila-seca i Salou «no serà només un casino» i posicionarà la Costa Daurada «a nivell mundial». En una trobada amb els mitjans, l’alcalde ha confirmat aquest dilluns que representants de la companyia nord-americana s’han desplaçat recentment a Salou per presentar la primera fase del projecte. «S’ha estigmatitzat molt parlant del casino, però això tan sols serà un element més. Ens sorprendrem de veure com ens posicionarà mundialment amb grans esdeveniments en directe i concerts de primer nivell», ha explicat. Granados confia que les obres comencin abans de l’estiu del 2019, tal com estava previst.Al maig, la Generalitat va autoritzar la llicència de casino per al complex d'oci i, més tard, la companyia va completar fins als 10 MEUR la fiança per fer efectiva l'adjudicació. Amb el Pla Director Urbanístic (PDU) aprovat el 2016, actualment s’està treballant en la redacció del Pla de millora urbana, un instrument que establirà l’ordenació del conjunt i les diferents fases de desenvolupament.L’alcalde de Salou, Pere Granados, creu que les obres podrien començar fins i tot abans del mes de juny «si es pot canviar el sistema urbanístic». Tot i això, és indispensable que l’empresa adquireixi els terrenys, que són propietat de La Caixa i tenen un preu de 120 milions d’euros. L'àmbit està ubicat al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, on també hi ha PortAventura.El projecte de Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, començarà per una primera fase d’uns 665 milions. Els primers treballs inclouran la construcció d'un hotel amb forma de la icònica guitarra de Hard Rock de 600 habitacions. En aquest hotel hi haurà l'únic casino que podrà tenir el complex, amb una superfície de fins a 10.000 metres quadrats.Per la seva banda, Port Aventura desenvoluparà un segon hotel, de 500 habitacions i enfocat al públic familiar, i Value Retail -l'empresa que gestiona La Roca Village- impulsarà un espai de 75 botigues. A més, Hard Rock preveu construir una gran piscina de 6.000 metres quadrats i un espai per a concerts amb capacitat per a 15.000 persones.Segons Granados, el projecte «no serà només un casino», sinó que obrirà un ampli ventall d’oportunitats per les activitats que s’hi faran. En aquest sentit, l’empresa vol implantar a Salou l’oferta Hard Rock Live -que ja ofereix en indrets com Las Vegas i Orlando- i que promociona «el millor entreteniment en directe» amb concerts i espectacles diversos.Els congressos també seran un dels punts forts de Hard Rock, tot aprofitant la bona dinàmica del centre de convencions de PortAventura. L’any passat el parc temàtic va organitzar més de 250 congressos, convencions i esdeveniments corporatius amb la participació de prop de 70.000 persones. Els nous recintes que es construiran permetran multiplicar aquesta xifra.D’altra banda, l’alcalde de Salou, Pere Granados, encara no ha confirmat amb quines sigles es presentarà a les eleccions municipals de l’any que ve. El 2015 va encapçalar la llista de Convergència i Unió (CiU) després que el seu partit -FUPS- arribés a un acord amb CDC i UDC. Actualment, el grup municipal de CiU a Salou (Tarragonès) manté un pacte de govern amb el PSC.Aquest dilluns, Granados ha explicat que es postularà per tornar a ser el candidat de FUPS, però ha dit que no anirà amb el PDeCAT. «Amb aquestes sigles no; amb unes altres m’ho pensaré», ha etzibat. L’actual alcalde ha defensat que representen l’estabilitat, que no volen divisió i que presentaran una llista transversal «amb gent de Salou». «Volem cosir, no separar», ha insistit.Pel que fa a la qüestió del ferrocarril, Pere Granados ha posat en valor que els municipis «sumin» per defensar els interessos del territori davant el govern espanyol. Per contra, ha lamentat que els diputats per Tarragona al Congrés «mai han fet valdre el seu vot per oposar-se a uns pressupostos que no contemplen partides per a l’estació central, la de Salou i l’execució del corredor». Segons el batlle, els diputats «només defensen la seva cadira».