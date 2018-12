Interior rebaixa el nombre mínim de bombers als parcs fins el 15 de gener

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis ordena mesures excepcionals, entre les quals, possibles tancaments

Actualitzada 16/12/2018 a les 21:59

«Evitar el col·lapse operatiu»

La Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis ha posat en funcionament tot un seguit de mesures temporals de «contingència» fins al 15 de gener que contemplen, entre d’altres, reduir el nombre de bombers mínims als parcs, ampliar el nombre de desplaçaments i, en cas extrem, el tancament dels parcs que no tinguin efectius suficients per garantir l’operativitat i la seguretat del personal.Les mesures estan en vigor des del passat divendres, 14 de desembre, quan la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis va enviar una circular als parcs de bombers de tot Catalunya a la qual ha tingut accés Diari Més. En el document s’informa de les noves ordres que s’aplicaran, excepcionalment, fins al 15 de gener, per tal d’intentar pal·liar la manca d’efectius que s’està produint davant la negativa dels funcionaris de realitzar hores extres voluntàries com a mesura de protesta per la greu situació de manca de personal i deteriorament del material que pateixen per la notable falta d’inversió en el cos. Des dels sindicats de Bombers s’interpreten aquestes mesures excepcionals com el reconeixement, per part de l’administració pública, de la manca d’efectius que pateix el cos. Si, tot i aplicar-les, «no es pot garantir el nombre d’efectius per mantenir l’operativitat i la seguretat del personal, es tancaran els parcs de bombers que menys impacte operatiu impliquin», recull el document.El tancament de parcs és, però, una realitat des de fa uns dies. Tal com han informat des del sindicat CCOO, per segona vegada en una setmana, avui mateix el parc de bombers d’Ascó estarà tancat i quedaran «sense cobertura d’emergències el sector de la Ribera d’Ebre nord i sud del Segrià, que inclou instal·lacions com les de la Central Nuclear d’Ascó i la química de Flix, entre d’altres». Aquest parc de bombers també dona cobertura a poblacions amb vies de comunicació comarcals «que dificulten una ràpida intervenció com més lluny s’ubiquen les dotacions».El passat 11 de desembre, es va tancar el parc de bombers de l’Hospitalet de l’Infant, després que només hi haguessin dos efectius que van haver de ser desplaçats al parc de bombers de Cambrils. El 14 de desembre, dels 74 parcs de bombers de la Generalitat de Catalunya, 29 van quedar per sota dels mínims de personal (el 40% del total) i el de Calonge es va tancar.«S’exceptua l’aplicació de l’apartat 10.2.3. del PRO.RH.001 pel que fa al nombre màxim de desplaçaments», recull la circular adreçada als parcs. A efectes pràctics, això significa que el límit de quatre guàrdies de 24 hores o de 96 hores que els efectius poden fer dins del seu parc o de parcs de la seva demarcació, fins al 15 de gener el nombre màxim s’amplia fins a vuit. A això, cal afegir que les noves ordres possibiliten «els moviments de cobertura entre agrupacions que no siguin pròpiament adjacents», per la qual cosa, els efectius hauran de desplaçar-se a qualsevol parc de Catalunya on se’l requereixi –tant si és de la seva zona com si no ho és– amb vehicle particular.A banda de totes aquestes mesures per encaixar la manca de bombers que està deixant al descobert la negativa d’aquests a fer hores extres, la Direcció General ordena que el personal adscrit al Grup d’Actuació Forestal (GRAF) que estigui de guàrdia, s’incorporarà diàriament al torn al parc de bombers on hi ha la seva base GRAF, quelcom que no es farà si es produeix un episodi de risc.Dins de les accions de contingència comunicades per Manel Pardo, director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior, per «evitar el col·lapse operatiu» es contempla que «a cada Regió d’Emergències s’establiran criteris específics d’àmbit territorial, que es recolliran en una ordre interna del subdirector general operatiu, determinant els parcs que quedaran sota mínims i, arribats a la necessitat, aquells que tancaran».Aquestes mesures es perllongaran cinc dies més del límit establert pels bombers per deixar de fer hores extres voluntàries, que és el 10 de gener, per denunciar l’evident falta de personal del cos. Només l’any 2017, van haver de treballar vora 500.000 hores extraordinàries per poder cobrir les mancances estructurals de personal.Els bombers no només demanen més efectius, sinó que reclamen millores a les instal·lacions, la renovació dels vehicles i denuncien les mancances en l’equipament de protecció personal.Al parc de bombers de Cambrils, sense anar més lluny, disposen d’un vehicle matriculat l’any 1994. D’altra banda, encara esperen que s’arrangi la façana del parc d’on van caure diverses plaques de formigó de grans dimensions el passat 12 d’octubre, després dels episodis de pluja i vent. No només això, les runes de ciment encara romanen al parc de Bombers a l’espera que algú doni ordre de recollir-les. Des d’aleshores, el parc de bombers de Cambrils no acull les habituals visites d’escolars a les seves instal·lacions.