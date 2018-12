La policia autonòmica el buscava per una qüestió de seguretat ciutadana i l'individu es troba actualment a la comissaria de Cambrils

Actualitzada 17/12/2018 a les 10:25

Els Mossos d'Esquadra han localitzat a l'àrea de servei de l'AP-7, al terme municipial de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Khalid Makran, l'home buscat per un tema de seguretat ciutadana i que hauria cridat consignes islamistes, el qual va ser vist per darrer cop diumenge al migdia a Salou. L'individu ha estat localitzat fent virolles en aquesta àrea de servei i sense sabates i posteriorment ha estat traslladat a la comissaria de Cambrils a efectes d'identificació. Eñ ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmat la detenció d'aquest individu en declaracions a Antena 3 i ha afegit que l'home no té antecedents de caràcter terrorista però sí «de tinència il·lícita d'armes i altres», cosa que aconsellava «un seguiment, localització i veure l'abast de la conducta».La policia autonòmica va incrementar la vigilància ahir diumenge després de veure una persona «que realitzava consignes islamistes» i presentava «una conducta imprevisible» a Salou. A aquesta persona, ja localitzada, se la buscava per un temna seguretat ciutadana mentre s'investiguen les seves possibles vinculacions amb el jihadisme. En una nota interna enviada als agents, concretament a les comissaries de la regió policial del Camp de Tarragona, es demanava que es reforcés la seguretat.Grande-Marlaska ha indicat que el diumenge aquesta persona presentava «una conducta una mica irregular, amb consignes islamistes en unes circumstàncies una mica estranyes, i també es va dirigir a una comissaria dels Mossos a Salou».El ministre ha aprofitat per destacar que «la cooperació de Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil» havien aconseguit trobar aquesta persona, cosa que «determina el nivell de professionalitat, cooperació i coordinació» i que «genera seguretat i confiança a la ciutadania», ha reblat.