El detingut a Vandellòs hauria causat desperfectes a l'hotel Mercure Atenea de Vila-seca

L'home ha estat localitzat a l'àrea de servei de l'AP-7 situada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Actualitzada 17/12/2018 a les 16:56

L'home detingut aquest matí a l'àrea de servei de Vandellòs per delictes de «desobediència i desordres públics» hauria causat desperfectes en una habitació de l'hotel Mercure Atenea Aventura de Vila-seca. Segons ha pogut saber Diari Més, Khalid Makran s'hauria registrat diumenge al matí a l'hotel situat al número 52 de l'avinguda Ramon d'Olzina amb un passaport holandès. Més tard, l'individu hauria realitzat diverses pintades en diferents elements de l'habitació.El personal de l'hotel va avisar a les autoritats, passades les 16 hores, després que un treballador de la neteja alertés de la seva troballa. A partir d'aquí, els agents es van dirigir a l'hotel on van inspeccionar l'habitació i van demanar més informació sobre el client.Un cop visualitzades les càmeres de vigilància, els agents van relacionar l'individu amb un home que hauria entrat unes hores abans a la comissaria de Salou realitzant diversos crits. Després, hauria marxat del lloc.Davant d'aquest fets, la policia autonòmica va incrementar la vigilància després de veure una persona «que realitzava consignes islamistes» i presentava «una conducta imprevisible» a Salou. Per aquest moitiu, es va enviar una nota interna a tots els agents, per buscar l'individu per un tema de seguretat ciutadana mentre s'investigaven les seves possibles vinculacions amb el jihadisme.Finalment, l'home ha estat localitzat aquest dilluns fent virolles i sense sabates en l'àrea de servei de l'AP-7 situada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Els agents l'han traslladat a la comissaria de Cambrils a efectes d'identificació. Mentre els mossos estaven realitzant diverses gestions, l'home, que no estava detingut, ha marxat de la comissaria. Un cop fetes les comprovacions, els agents l'han detingut en les immediacions de la comissaria per delictes de «desobediència i desordres públics».