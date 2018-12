El Departament de Justícia reclama 70 nous jutjats a Catalunya

Ester Capella assegura que les obres del nou centre penitenciari obert de Tarragona començaran després de l'estiu

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha reclamat avui 70 nous jutjats a Catalunya per reduir «el dèficit de jutges» d'aquesta comunitat, que disposa de deu magistrats per cada mil habitants, enfront als onze de mitjana de la resta d'Espanya.Capella ha plantejat aquesta petició en una reunió que ha mantingut avui amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, en el marc de la comissió mixta, que agrupa la direcció del Departament i de la cúpula judicial a Catalunya.A la reunió, la consellera ha recordat que «l'Estat recapta cada any al voltant de 60 milions d'euros en taxes judicials a Catalunya», una quantitat que «no arriba a les arques de la Generalitat», malgrat ser l'administració que presta el servei.Capella ha remarcat, en aquest sentit, que la Generalitat assumeix la nòmina dels 7.500 treballadors dels jutjats i el cost dels més de cent edificis judicials. Tot això, ha incidit la consellera, «suposa una despesa anual de més de 500 milions d'euros».El president del TSJC ha destacat «l'esforç econòmic» del Departament de Justícia malgrat les seves «limitacions pressupostàries» i ha reconegut que, malgrat això, no arriba per cobrir totes les seves necessitats.Capella ha comentat que la Generalitat ha habilitat i dotat de recursos humans i materials uns 60 nous jutjats des del 1996, quan va assumir les competències. Això, afegit al fet que l'aportació de l'Estat «està congelada des d'aleshores», li ha suposat una despesa afegida de 288 milions d'euros.No obstant això, segons la consellera, el Govern «dota cada jutge d'una mitjana de 8,68 funcionaris, una xifra que situa la comunitat en el tercer lloc de l'Estat en la ràtio de funcionaris per cada jutge», per darrere de Madrid i el País Basc.En aquest sentit, Capella ha destacat «l'esforç inversor del Govern en la construcció de nous equipaments judicials que la Generalitat posa al servei de la ciutadania», doncs comptant les obres que s'estan executant ara, Justícia invertirà 66 milions d'euros fins a 2025 en la construcció de nous edificis i en la reforma i adequació dels més antics.A més, Justícia preveu posar en funcionament un total de 14 jutjats en tot el territori català entre aquest any i 2020, doncs a final de desembre entraran en funcionament el nou jutjat del Vendrell (Baix Penedès) i un altre a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), durant 2019 es crearan nous jutjats a Sabadell (Vallès Occidental) i Lleida i el 2020 a Girona.Dels 66 milions d'euros que invertirà la Generalitat, 40 milions d'euros es destinaran a la construcció d'equipaments de nova planta, cosa que equival al 60% de la inversió en infraestructures.Les obres en infraestructures preveuen la finalització del nou Palacio de Justícia de Tortosa (Baix Ebre) a principi del 2019 i, després de l'estiu, començaran les obres del nou centre penitenciari obert de Tarragona, «la primera peça del futur fòrum judicial de la ciutat», segons la consellera.Justícia també preveu, entre d'altres projectes, condicionar i llogar un nou edifici del Mollet del Vallès (Vallès Oriental) per a la tardor de l'any que ve i ampliar l'edifici principal dels jutjats de Mataró (Maresme) a partir del 2024.A part d'aquestes infraestructures, la Generalitat destinarà 26 milions d'euros a reformes dels actuals edificis judicials per «millorar els seus sistemes de climatització, adequar els sistemes de seguretat i resoldre problemes estructurals».