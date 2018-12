Acord per absoldre i internar en un psiquiàtric el 'pistoler de Gavà' pel cas del tiroteig de Vilanova

Continua oberta la causa de la mort a trets d'un home a Miami Platja, per la qual la fiscalia demana que sigui absolt i internat durant 25 anys

Actualitzada 17/12/2018 a les 15:23

La defensa del conegut com a ‘pistoler de Gavà’, la Fiscalia i l’acusació particular del cas del tiroteig amb un mort a Vilanova i la Geltrú han arribat a un acord per absoldre l’acusat en aquesta última causa. L’entesa també comporta l’ingrés durant un màxim de 40 anys en un centre psiquiàtric, i ara s’haurà de ratificar a l’Audiència de Barcelona. Segons ha pogut saber l’ACN, s’ha arribat a un acord idèntic al que es va signar per tancar el cas de Gavà, on s’acusava el mateix individu de la mort d’un policia local. En paral•lel, continua oberta la investigació de la mort a trets d’un home a Miami Platja, a Mont-roig del Camp, la qual també s’atribueix a aquest pistoler. Per aquesta causa, la Fiscalia demana absoldre l’acusat i l’internament en un psiquiàtric durant 25 anys.