Montblanc clou l'any com a Capital de la Sardana

En l’acte s’ha presentat la Guia Sardanista 2019 i s’han lliurat els Premis Capital de la Sardana

Actualitzada 16/12/2018 a les 14:18

Perpinyà nova Capital de la Sardana

Els premiats 2019

Centenars de persones vingudes d’arreu van assistir ahir a la tarda a la presentació de la Guia Sardanista 2019 i al lliurament dels premis Capital de la Sardana d’enguany amb una gran gala celebrada al Teatre del Casal Montblanquí, acompanyats per la música de la cobla Tres Vents. Durant l’acte, es va donar a conèixer la nova capitalitat, la del 2021, que serà per la ciutat de Balaguer. El seu alcalde, Joan Ignasi Vidal, va aprofitar l’ocasió per enviar un missatge de suport als «presos polítics» i als «exiliats», que tenien reservada tota la primera fila del teatre. «Estic convençut que el 2021 hi serem tots i lluitarem per tenir l’espasa ben alta», ha dit Vidal.Enguany Montblanc ha estat la Capital de la Sardana, després de Arenys de Munt (2013), Barcelona (2014), Calella (2015), Mollerussa (2016) i Figueres (2017). L’any 2019 serà el torn de Perpinyà, el 2020 a Sant Feliu de Guíxols i, tal com van anunciar ahir, el 2021 Balaguer serà la Capital de la Sardana.La ciutat nord-catalana va presentar ahir el vídeo promocional, i la seva tinent d’alcalde, Danielle Pagès, ha assegurat que «la sardana són les nostres arrels. Si la llengua es perd, l’única defensa per ser català és ballar la nostra dansa. Tot preparant la capitalitat encara ens hem adonat més de la importància d’aquest patrimoni, que volem compartir amb tota la humanitat».Els Premis Capital de la Sardana són un reconeixement a persones, entitats i institucions que han desenvolupat una tasca de difusió i defensa de la sardana i la dansa tradicional. La Comissió Capital de la Sardana és l’encarregada d’atorgar-los després de recopilar, proposar i analitzar les candidatures presentades.Els premis a la Dedicació es va premiar a Dante Miravet, Antoni Nadal, Francesc Fonalledas, Neus Fortuny i Martí Coromines. Els reconeixements a la Continuïtat van ser pels aplecs de Manlleu, Cornellà, Palamós i les Roquetes. En l’apartat de Mitjans de Comunicació es van reconèixer al Club Excursionista i l’Agrupació Amics de la Sardana de Tiana pel documental «Aires al Cim»; a Queralt Pedemonte i Marc Vilalta pel documental «90 anys d’aplec a Calella», i a René Zamudio pel curt «Bull blanc 345». En la categoria de Divulgació Musical es va premiar a la cobla Ciutat de Girona i a l’Esbart Català de Dansaires. El reconeixement a la Promoció i Difusió va ser per la representació de la Comissió Europea a Barcelona, i pels Sardanistes Franquesins. Enguany, com a Iniciativa Renovadora es va reconèixer la tasca del Grup GASP.