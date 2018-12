L'alcaldessa d'Ulldecona exigeix dotar el parc de bombers amb efectius i material després del tancament de dissabte

Els parcs de Tarragona, Reus, Cambrils i Valls treballen sota mínims aquest diumenge

Actualitzada 16/12/2018 a les 20:29

Cap de setmana sota mínims

L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, ha exigit aquest diumenge al Departament d'Interior que doti el parc de bombers del municipi amb els recursos humans i materials necessaris per assegurar que hi puguin treballar amb garanties. La demanda arriba després que el parc d'Ulldecona hagi tancat aquest dissabte per manca d'efectius. La batllessa reclama «un servei digne» i diu que «no pot ser que depenguin d'altres parcs». A banda del cas d'Ulldecona, els parcs de Tarragona, Reus, Cambrils i Valls ha estat sota mínims aquest diumenge, segons han confirmat a l'ACN fonts d'Interior, amb un bomber menys en cada parc.Per Ventura, el Departament tracta les instal·lacions del cos a Ulldecona com un «parc de segona». A més, ha subratllat que «no té els mateixos mitjans que la resta de parcs del país». L'alcaldessa ha recordat que per a tota la comarca del Montsià només tenen l'equipament d'Amposta i el d'Ulldecona i aquest darrer dóna servei a entre 20.000 i 25.000 habitants.«Estem parlant de moltes persones i un territori gran, si passar alguna cosa, què?», es pregunta la batllessa. Per això, demana «solucions» i que es garanteixin unes condicions «adequades».Els parcs de bombers de Tarragona, Reus, Cambrils i Valls han comptat amb un bomber menys durant la jornada laboral de diumenge. De fet, els establiments tarragonins i vallencs van patir una situació similar aquest dissabte ja que a Tarragona dissabte van treballar dos bombers menys mentre que a Valls els efectius van treballar fins a les tres de la tarda, de forma parcial. A més, les instal·lacions d'Ascó també van haver de tancar el passat dijous per les mateixes circumstàncies.