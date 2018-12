Els repartiran entre els nens i nenes que assisteixin

L’Ajuntament d’Altafulla ha comprat 500 peluixos Tarracus, la mascota dels Jocs Mediterranis 2018, segons informen des de RAC1. L’objectiu és regalar aquests peluixos durant la cavalcada de Reis als nens i nenes des de les carrosses.La mateixa emissora explica que l’empresa responsable del marxandatge dels Jocs ha ofert 5.000 peluixos a totes les seus dels Jocs però fins ara només el consistori d’Altafulla n’ha volgut comprar tot i que la majoria de les ciutats seu s’havien interessat per l’oferta de peluixos a preu de cost, 2€, però de moment només una d’elles ha fet efectiva la compra. L’alcalde del municipi, Félix Alonso, ha explicat als micròfons de RAC1 que el Tarracus serveix per recordar un dels esdeveniments d’enguany. «Uns jocs que a Altafulla vam viure amb una triatló que sempre quedarà en el nostre record per la gran organització i èxit de públic que van significar», expressa el batlle.