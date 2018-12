El programa s’emetrà aquest dimecres

Actualitzada 16/12/2018 a les 18:30

‘El Foraster’, el programa de de televisió que viatja per diferents pobles i ciutats de Catalunya ha visitat Riudecanyes. Quim Masferrer coneixerà el municipi i conversarà amb diferents persones com el Miquel Oliva, amb un museu ple de peces insòlites, en Joan i en Hammou, un patró i un jornaler, que es dediquen al cultiu de l’olivera, descobrirà la gran crac del futbol de Riudecanyes, la Carlota, i també coneixerà el castell d’Escornalbou de la mà de Miquel Arias.El programa s’emetrà per Tv3 el proper dimecres quan faltin vint minuts per les onze de la nit.