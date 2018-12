La Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Reus premien els millors olis d'oliva verge extra de la demarcació

Han guardonat la Cooperativa Falset-Marçà, Unió origen SCLL Molí Terra Alta i Olis Solé

Actualitzada 15/12/2018 a les 16:19

El Centre de Desenvolupament de l'Oli (CDO), gestionat per la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Reus, ha lliurat aquest divendres els premis als millors olis d'oliva verge extra de la collita d'enguany de les denominacions d'origen protegides Baix Ebre-Montsià, Siurana o Terra Alta. Els guardonats han estat la Cooperativa Falset-Marçà, per un oli fruitat verd amarg; Unió origen SCLL Molí Terra Alta, fruitat verd dolç; i Olis Solé, fruitat madur. Els guardons, entregats des de fa 12 anys, tenen per objectiu reconèixer la feina i l'esforç dels productors d'oliva verge extra del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i revalorar els seus olis.El jurat ha decidit reconèixer la qualitat d'altres olis amb cinc accèssits, per a Vallespí Vidal S.L. i per a la Cooperativa de Cabacés (oli fruitat verd amarg); per a la Cooperativa de la Palma d'Ebre i per a Ceolpe SCCL (fruitat verd dolç), i per a la Cooperativa Agrícola de Godall SCCL (fruitat madur). També s'ha lliurat un reconeixement especial a l'Escola de Capacitació Agrària de Gandesa.Els premis consisteixen en la compra dels olis embotellats guanyadors per un import de 1.500 euros a cadascuna de les categories per part del Centre de Desenvolupament de l'Oli. D'aquesta manera, la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Reus podran promocionar-los a través de diferents accions. A més, les almàsseres podran fer menció del premi a l'etiqueta dels envasos de l'oli d'oliva verge extra.Enguany, els tres premiats i la resta de guardonats també han rebut com a obsequi un setrill de vidre bufat del Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet, elaborat pel mestre vidrier Paco Ramos.