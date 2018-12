Govern i ajuntaments presentaran a Madrid el Pacte per les Infraestructures del Camp de Tarragona

Es crearan comissions de seguiment tècnic i institucional de l'acompliment del document

Actualitzada 14/12/2018 a les 17:45

El pacte per les infraestructures de Tarragona serà presentat al Govern central de forma conjunta per la Generalitat i els ajuntaments de Tarragona, Reus, Cambrils, Vila-seca i Salou, segons informa el Govern català.Aquest divendres s'ha celebrat a Tarragona una reunió entre representants municipals i el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, que ha ratificat el pacte assolit el mes d'abril passat.Ara, s'enviarà Madrid i també es demanarà una reunió per presentar-lo als representants ministerials.A la reunió també s'ha acordat actuar de forma conjunta, amb una agenda compartida i la creació de dues comissions de seguiment, una tècnica i una altra institucional.La pròxima entrada en servei de la doble via ferroviària entre Vandellòs i Tarragona ha de permetre millorar els serveis actuals i el pacte reclama la remodelació dels trens regionals, amb més freqüències.A més, reclamen una estació al sud de l'Aeroport de Reus i impulsar una nova connexió ferroviària al nord de Tarragona que aprofiti l'alta velocitat, per la qual cosa s'hauria de construir un nou corredor que una la línia convencional i la d'alta velocitat.També s'aposta per un tren-tramvia des de Cambrils i Salou fins a Tarragona i Reus, previ desmuntatge de l'actual via del tren, que quedarà en desús quan entri en servei la variant del Corredor del Mediterrani entre Vandellòs i Tarragona.El pacte també preveu noves connexions amb ample de via europeu per al port de Tarragona i reforçar el transport públic per carretera.