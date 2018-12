Tarragona, en alerta per vent i onatge

Es preveuen ratxes màximes de 80 km/h i es podran donar onades de fins a 3 metres

Actualitzada 13/12/2018 a les 10:07

La demarcació de Tarragona es troba, aquest dijous 13 de desembre, en alerta groga per vent i fort onatge, segons informa l'Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET). De fet, tota Catalunya tret de Barcelona, es troba en aquest nivell d'alerta per aquests fenomens meteorològics o per neu.L'alerta a la província de Tarragona, que afecta el litoral i prelitoral sud, s'activarà aquest vespre i s'allargarà fins el matí de demà divendres. Les ratxes màximes de vent seran de 80 km/h. Pel que fa als fenomens costaners, es podran donar onades de fins a 3 metres, segons la mateixa font d'informació.L'Aemet avisa que amb l'alerta groga no existeix risc meteorològic per a la població en general, encara que sí per a alguna activitat concreta.