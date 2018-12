Estudiaran com reduir l'efecte barrera del tren entre Tarragona i Vandellòs

La redacció de l'estudi s'ha adjudicat a Everis Enginyeria S.L.U per prop de 140.000 euros

Adif Alta Velocitat ha adjudicat la redacció de l'estudi sobre l'efecte barrera de l'actual línia ferroviària entre Tarragona i Vandellòs per gairebé 140.000 euros a l'empresa Everis Enginyeria S.L.U.Segons informa l'Administrador d'Infraestructures (Adif), el termini és de vuit mesos i avaluarà el potencial efecte barrera de l'actual traçat al seu pas per Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp, Cambrils, Vinyols i els Arcs i Salou.Es tracta d'una línia d'uns 30 km que recorre nombroses aglomeracions urbanes i molt vinculades al turisme, com urbanitzacions, càmpings o el complex temàtic de PortAventura.L'estudi es redactarà en virtut de la declaració d'impacte ambiental de la variant Vandellòs-Tarragona del Corredor Mediterrani, que determina la necessitat de desmantellar l'actual via una vegada es posi en servei la nova infraestructura.Les poblacions de Salou, Cambrils, Vila-seca, Mont-roig del Camp i Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant fan front comú per demanar que es desmunti aquesta via ferroviària quan quedi en desús per la posada en servei de la nova variant del Corredor del Mediterrani.Everis Enginyeria també haurà d'avaluar el potencial efecte barrera de l'actual traçat ferroviari sobre el territori i les mesures per reduir-lo.L'estudi s'ocuparà, entre d'altres, dels contactes institucionals necessaris, l'anàlisi de la documentació disponible, treballs i visites de camp i la identificació dels principals condicionants.També establirà un programa amb les actuacions a executar, les prioritats i un calendari, encara que la definició i el disseny precís s'abordarà ja en el projecte de construcció, que serà posterior.