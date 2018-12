Els Mossos investiguen diversos trets en un aparcament de Valls

La policia autonòmica no ha pogut acreditar la procedència dels balins

Actualitzada 13/12/2018 a les 12:11

Els Mossos d'Esquadra investiguen un episodi produït ahir al migdia en un aparcament de Valls en què algú va disparar dos trets de balins. Un testimoni va alertar al 112 que havia escoltat diversos trets i, en traslladar-se al lloc, es van trobar dos balins a la via pública. La policia autonòmica, però, no ha pogut acreditar la seva procedència.Els fets es van produir el migdia d'ahir dijous, 12 de desembre, a l'aparcament Hort del Carme. Un testimoni que passejava a la zona va alertar al 112 que havia sentit una discussió i soroll de diversos trets, motiu pel qual Policia Local de Valls i Mossos d'Esquadra es van traslladar fins al lloc.En arribar a l'aparcament, els cossos policials van trobar dos balins al terra, tot i que no hi havia cap persona al voltant. En no poder-se acreditar la seva procedència, els Mossos d'Esquadra han obert diligències informatives per aclarir els fets.