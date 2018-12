Ana López, alcaldable del PSC a l'Ajuntament de Cambrils

És l'actual regidora de Promoció Económica i Participació

L’actual regidora de promoció econòmica i participació i portaveu del grup municipal socialista a l’Ajuntament de Cambrils, Ana López, ha estat elegida com a alcaldable del PSC a Cambrils a les eleccions municipals que s’han de dur a terme l’any vinent.Ana López ha estat elegida candidata socialista després del procés de primàries internes i proclamada en una assemblea que ha comptat amb la presència de nombrosos militants i simpatitzants socialistes cambrilencs, així com també del primer secretari de la federació del PSC del Camp de Tarragona, Roc Muñoz, i del secretari d’organització del partit, Salvador Illa, entre d’altres.En les seves primeres declaracions com a candidata Ana López ha afirmat sentir-se «molt agraïda per la confiança i la generositat que han dipositat els meus companys i companyes en la meva persona. Em sento amb forces renovades per poder liderar aquest projecte tan engrescador que representa, en primer lloc, posar als cambrilencs i cambrilenques en l’epicentre de l’acció política, amb polítiques socials potents. En aquest sentit els socialistes som un valor segur de convivència i de progrés per a tots i totes».L’alcaldable socialista ha afegit que «el socialisme cambrilenc està més cohesionat i més il·lusionat que mai per seguir treballant en benefici del nostre estimat poble. Lluitarem per assolir l’alcaldia, un objectiu plenament possible, perquè sabem que Cambrils mereix més i que nosaltres sabrem impulsar el lideratge necessari per convertir Cambrils en la capital humana i social de les comarques tarragonines. El Cambrils que imaginem serà imparable», ha reblat.