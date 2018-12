Una caldera provoca un incendi al carrer Pere Català i Pic de Valls

La propietària del pis, que es troba embarassada, ha estat traslladada per prevenció a l'Hospital Broggi per la inhalació de fum

Actualitzada 12/12/2018 a les 18:40

Una caldera ha provocat un incendi aquesta tarda en un pis del carrer Pere Català i Pic amb la Carretera de Montblanc. El foc ha tingut lloc a les 16.30 hores en una habitació exterior on hi havia la caldera. Com a conseqüència del foc hi ha hagut una explosió que ha trencat els vidres de la cuina, a més de cremar les cortines. Una altra habitació, on hi havia més electrodomèstics també ha quedat afectada.En el moment de l'incendi, la propietària del pis, que està embarassada, es trobava a dintre del tercer pis d'un edifici de cinc plantes. Una unitat del SEM l'ha traslladat per carretera fins a l'Hospital del Sant Joan Despí Moisès Broggi que compta amb una Unitat Terapèutica Hiperbàrica (CRIS) que tracta a persones que han inhalat fum, entre d'altres tractaments. Des del SEM han descartat que es trobi greu.Fins al punt s'han desplaçat quatre dotacions de Bombers de la Generalitat i dues unitats del SEM. Tambés han acudit els Mossos d'Esquadra i la Policia Local.