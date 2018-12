Salou, Reus i Tarragona reinvindiquen l'estació intermodal i el tren tram

Els tres alcaldes han anunciat noves reunions amb les administracions de la Generalitat i el Ministeri de Foment

Actualitzada 12/12/2018 a les 15:39

Els alcaldes de Salou, Reus i Tarragona s'han reunit aquest dimecres per parlar sobre el futur comú de les infraestructures feroviàries. La taula de diàleg s'ha celebrat a Salou on Pere Granados, Josep Fèlix Ballesteros i Carles Pellicer han reivindicat unitat al voltant del document de projectes pendents en matèria ferroviària al territori i que va ser consensuat l’abril passat pels alcaldes d’aquestes tres localitats, a més de Cambrils, Vila-seca.D’entre la llista de prioritats hi ha la construcció de l’estació intermodal o estació central al costat de l’aeroport «que ens permetrà una connectivitat aèria cap a l’aeroport del Prat amb una alta velocitat i on Reus seria una nova terminal de l’aeroport de Barcelona. Granados també ha parlat d'un seguit de millores pel municipi com uns pavellons provisionals que faran d’estació pels 800.000 passatgers anuals que baixen a l’estació de Salou-PortAventura, l’estudi del desmantellament de les vies i el projecte de tren tram. «Aquest ajudarà a cohesionar el territori, a més de ser un projecte per a persones, i que permetrà vertebrar una excel·lent connexió».En aquest escenari, han anunciat noves reunions amb les administracions de la Generalitat i el Ministeri de Foment «per seguir insistint en les necessitats de la segona àrea metropolitana del país, on hi viuen més de 350.000 persones i que té un alt índex d’atracció turística», apuntava l’alcalde de Reus; a més, han recordat que han canviat els interlocutors en matèria d’infraestructures a un i altre govern. «He de dir però que el nou govern de Madrid té un canvi d’actitud molt positiu», afegia Granados.Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, ha concretat que aquesta reivindicació arribarà de nou a Madrid després de les festes nadalenques i que «aquest territori està treballant com una realitat metropolitana, amb una interlocució única; un fet que no havia passat mai al llarg de la història; amb unitat d’acció».