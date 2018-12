Nova Eucària denuncia el maltractament animal de més de 40 gossos al Pla de Santa Maria

Els animals presenten un estat avançat de sarna, ferides profundes i malnutrició, per la qual cosa l'ONG reclama l'actuació «immediata» del govern català

Actualitzada 12/12/2018 a les 11:17

Nova Eucària denuncia que una veïna i els seus fills tenen retinguts a més de 40 gossos en males condicions de salut en una finca privada del Pla de Santa Maria. Segons l'ONG tots presenten un estat molt avançat de sarna, ferides profundes i malnutrició i malviuen en unes instal·lacions absolutament insalubres. L'entitat explica que des de fa un any que els serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Tarragona haurien d'haver pres mesures, raó per la qual els acusa de prevaricar i en reclama l'actuació «immediata».Amb tot, durant l'any 2018 s'han realitzat vàries inspeccions sense conseqüències, fins que el SEPRONA va entrar la denúncia als Jutjats de Valls, on s'han obert diligències. Per tot plegat, Nova Eucària ha anunciat que es personarà com acusació popular en el procediment penal.