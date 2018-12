L'artista tarragoní Roger Benet estrena 'FVCK15ANYS' per commemorar quinze anys de trajectòria

El nou espectacle de la Sala Trono de Tarragona s'endinsa en temes profunds i vigents de la societat

Actualitzada 12/12/2018 a les 15:16

L'artista tarragoní Roger Benet estrenarà aquest divendres 'FVCK15ANYS' a la Sala Trono de Tarragona, celebrant així els quinze anys de trajectòria dalt dels escenaris. En la presentació de l'espectacle, aquest dimecres, el cantautor ha explicat que l'obra tracta qüestions «més profundes i emocionals del dia a dia», temes que, segons Roger Conesa -el nom autèntic de l'artista-, «palpa» en la societat. El projecte conté noves cançons i temes del primer i segon discs, així com elements escènics usats durant la seva carrera professional. L'obra, dirigida per Miquel Ripeu, també es representarà el dissabte i diumenge 15 i 16 de desembre i, per ara, l'artista no traurà nou àlbum.L'espectacle de nova creació 'FVCK15ANYS' és un projecte de cançó d'autor que barreja música, teatre i projeccions audiovisuals. Amb aquesta obra l'artista tarragoní, Roger Conesa, celebra els quinze anys d'ençà que va iniciar el projecte Roger Benet. De fet, amb aquest espectacle, l'artista explica que metafòricament fa un salt de l'adolescència i narra les dificultats que tenen les persones per «ser autèntics» i superar els «dilemes».Conesa ha definit l'espectacle com un «concent dramatitzat» amb cançons inèdites creades expressament per l'ocasió i que estaran acompanyades per altres temes del primer i segon àlbum. A més, per primera vegada es tracta d'una proposta guionitzada, sota la direcció de Miquel Ripeu, un tret diferencial en l'estil i projectes protagonitzats fins ara per Roger Benet.«Ha sigut fins i tot dur remenar els meus perquès, fracassos, èxits, merdes i flors», ha apuntat Benet. I és que ha considerat que treballar sota les ordres de Ripeu ha estat un procés «interessant», atès que li ha retornat «unes idees molt clares d'una manera absolutament diferent», amb les que diu que «ha après molt sobre el projecte».Pel que fa al gestor de la Sala Trono, Joan Negrié, ha subratllat l'aposta pel «talent local i els artistes tarragonins». Davant d'això, ha recordat que una quarantena d'artistes tarragonins han passat per l'escenari de la caixa escènica del Teatre Metropol i pel Festival FITT Noves Dramatúrgiques durant la temporada d'enguany i n'ha destacat que Benet serà el darrere.L'espectacle, d'una durada d'una hora, aproximadament, es podrà veure aquest divendres i dissabte a dos quarts de nou del vespre i diumenge a dos quarts de set de la tarda. Les entrades tenen un cost de 16 euros i de 12 pels abonats de la Sala Trono.