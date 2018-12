Covestro, guardonada per la seva eficiència en la gestió de l'aigua

Els premis els ha atorgat aquest dimecres en un acte la Federación Empresarial de la Industria Química Española

Actualitzada 12/12/2018 a les 19:25

Covestro a Espanya

L'empresa Covestro ha rebut el Premi de Responsabilitat Social Empresarial del sector químic espanyol per la seva eficiència en gestió de l'aigua. Els guardons que atorga la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) reconeixen aquelles empreses que han destacat pel seu desenvolupament social i sostenible.La companyia ha aconseguit reduir el consum d'aigua per tona produïda durant el 2017 respecte el 2015 durant la seva producció. Això, li ha servit per aconseguir el Premi a la Eficiència de l'Aigua.La responsable de Medi Ambient de Covestro, María Fayos, ha recollit el guardó aquest dimecres durant la ceremònia que ha comptat amb la participación de María Antonia Pérez, Directora General de Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Alejandro Cros, Subdirector General de Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; i Jaime Silos, Subdirector de Forética y Presidente de Spainsif.Covestro se centra en innovar i impulsar el creixement a través de tecnologies i productes que beneficien a la societat i redueixen l'impacte sobre el medi ambient. «Covestro té un ferm compromís amb la sostenibilitat. Estem compromesos amb la gestió eficient i responsable dels recursos hídrics a les nostres fàbriques», assegura María Fayos. Els centres de producció de la companyia estan adherits al programa del Responsible Care des del seu inici a Espanya el 1993.L'empresa compta amb dos centres de producció a Tarragona i a la Zona Franca de Barcelona amb 390 treballadors. Aquest 2017, Covestro ha facturat 14.100 milions d'euros i se situa entre les majors empreses de polímers del món.A Tarragona, concretament al Parc Químic de la Canonja, Covestro compta amb un centre de producció de MDI; una Casa de Sistemes que desenvolupa, produeix i comercialitza sistemes de poliuretà; un centre logístic de distribució d'àcid clorhídric; i infraestructures disponibles per a altres empreses del Parc Químic.Mentre el centre de Barcelona es dedica a la fabricació i comercialització de resines i poliisocianats per al seu ús en recobriments, adhesius i especialitats. A més, compta amb una unitat de comercialització de policarbonats.