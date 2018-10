Els inquilins han pogut sortir pel seu propi peu

Actualitzada 14/10/2018 a les 11:00

La teulada d’una masia de Cambrils ha col·lapsat aquest matí a causa d’un incendi. L’edifici es troba a la zona de la riera i ha quedat inhabitable. Els bombers han rebut l’avís a un quart de nou del matí i han activat cinc dotacions per extingir l’incendi.A l’interior de la casa hi havia els inquilins que, quan ha començat l’incendi, han sortit de la casa pel seu propi peu, sense que cap d’ells resultés ferit. Els bombers han extingit l’incendi a dos quarts de deu del matí i quatre dotacions s’han quedat remullant la zona per evitar un possible revifament del foc.