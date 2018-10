La Policia Local l’ha trobat aquest matí

La platja del Vendrell va viure fa unes setmanes el naixement d’una quinzena de tortugues babaua i avui a la mateixa platja s’ha trobat una tortuga morta. Tot apunta a que es tractaria també d’una tortuga babaua (Caretta Caretta) però d’una edat molt més avançada que les nouvingudes.Les tortugues babaua acostumen a tornar al lloc on han nascut per posar més ous, per tant, es podria tractar de la mare de les tortugues que van néixer a finals de setembre. La Policia Local l'ha trobat davant l'hotel Ra i els Agents Rurals s'en faran càrrec.