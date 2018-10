Veïns de la Pineda denuncien la celebració d'una festa il·legal durant tota la nit a un pàrquing públic

Després de tancar la discoteca Pachá, centenars de clients van continuar la celebració a una zona pròxima, amb vehicles preparats

Actualitzada 12/10/2018 a les 11:40

Aquest divendres a les 11 del matí encara es podien veure una trentena de vehicles que, com un campament improvisat, mantenien la festa al pàrquing del costat de la discoteca Pachá de la Pineda, a Vila-seca.Es tracta d'una festa que es va organitzar després del tancament de la discoteca. Centenars de clients es van reunir al pàrquing i amb vehicles 'tunejats', va començar a sonar la música a tot volum. Els mateixos vehicles servien també com a fonts de llum, que simulaven un local de festes.Un dels veïns del bloc que hi ha al costat de la discoteca explicava el calvari que ha passat durant la nit, en la que li ha estat impossible dormir. «A les 11 de la nit, quan encara anava la discoteca, ja estaven instal·lats al pàrquing, i amb les finestres baixades i tot tancat ha estat impossible poder veure la televisió», explicava el veí, que ha trucat diverses vegades a la policia local per denunciar la situació. «Han vingut, però amb molt poca gent i era impossible que fessin res davant l'enorme quantitat de gent que hi havia a la festa del pàrquing».A les 6,50 h del matí, novament agents de la policia local han aparegut a la festa, acompanyats d'una furgoneta dels Mossos d'Esquadra, que segons que han confirmat fons del cos, hi ha participat com a suport de la policia local. Com en cada ocasió que ha aparegut la policia, com explicava el veí, «els de la festa abaixaven el volum de la música, però en el moment que la policia marxava, tot continuava igual».El veí ha decidit reclamar l'actuació policial a través del 112, «em volien derivar a la policia local, però ja els he deixat ben clar que no calia i que havia de quedar constància de la meva trucada reclamant una actuació», afegia el veí, que ha tornat a queixar-se al 112 novament a les 08.15 h del matí. «Al voltant de les 10 del matí han tornat a aparèixer la policia local i els Mossos d'Esquadra, que han entrat i han parlat amb ells. Però encara hi són», explicava a mig matí de divendres aquest veí.La imatge dels vehicles amb la música a tot volum i pèrgoles habilitades per ballar encara es podia veure aquest divendres al matí, i acompanyada del tradicional mercadet ambulant a la zona, amb els turistes i compradors passejant pel costat.