Més 600 persones coronen el cim de Roca Corbatera per Raül Romeva

La iniciativa ‘Cims per la llibertat’ ha portat 11.000 persones a coronar 18 cims

Actualitzada 13/10/2018 a les 13:08

18 cims coronats

‘Cims per la llibertat’ va néixer per coronar diverses muntanyes per reclamar la llibertat dels «presos polítics» i el retorn dels que es troben fora de Catalunya. Aquesta iniciativa «esportiva, solidària i reivindicativa» consisteix en l’ascensió simultània a 18 cims que han estat escollits directament pels «presos, exiliats i represaliats polítics». L’acció ha tingut lloc aquest dissabte al matí.Raül Romeva, exconseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, un dels polítics catalans que són a la presó, va escollir la Roca Corbatera, el sostre del Montsant, amb 1.163 metres d’altitud. L’exconseller va justificar la seva tria per ser «una terra que estimo i on he passat molts bons moments. És un lloc envoltat de vinyes i gent compromesa, de tradició castellera, i vinculat a la nostra història recent i a la memòria de la guerra, tan necessària de recuperar. Però, especialment perquè des de dalt del cim, podreu veure també el mar, que m’apassiona i que aviat podrem també compartir».L’ascensió a la Roca ha estat preparada per l’Associació Excursionista de Cornudella de Montsant amb un itinerari circular que comença i acaba al camp de futbol de Cornudella. A les vuit del matí s’han aplegat tots els participants que han començat la ruta a les nou. En total, més de 600 persones han coronat el cim i a les dotze del migdia han llegit el manifest de la campanya i altres parlaments. En l’acte també hi ha assistit familiars de Raül Romeva.A banda del de la Roca Corbatera, també s’han escalat 17 cims més escollits pels 17 polítics que són a la presó o fora de Catalunya. Lluís Puig des de Brussel·les va escollir el Tossal del Rei, muntanya que ha escalat Laura Borràs, la seva successora al departament de Cultura. Meritxell Serret també a Brussel·les va seleccionar el Tossal de les Torretes. Toní Comín un altre exconseller que es troba a la capital d’Europa es va decantar per la Pica d’Estats, Carles Puigdemont el Puigsacalm, cim que ha escalat l’actual president de la Generalitat, Quim Torra.Marta Rovira i Anna Gabriel, residents a Suïssa, van escollir el Matagalls i la Gallina Pelada respectivament. Clara Ponsatí, la darrera exconsellera a l’exili, que actualment es troba a Escòcia, va seleccionar el Montsent de Pallars. Mertixell Borràs i Carles Mundó, dos exconsellers que van passar per la presó però en van sortir, van seleccionar el Pedraforca i el Puigmal respectivament.Finalment, els «presos polítics» Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Carme Forcadell van escollir el Montgrí, el Canigó, Les Agudes, Sant Jeroni, La Mola, el Carlit, Comabona pel pas dels Gosolans i el Montcaro respectivament.Aquests 18 cims han estat coronats simultàniament aquest matí i a les dotze del migdia en cada muntanya s'ha llegit el mateix manifest que clama per la llibertat: «Som nació i avui, des dels cims de Catalunya, volem la llibertat dels presos, volem el retorn dels exiliats, volem l’anul·lació de les més de 1.000 causes obertes i volem la llibertat per decidir el nostre futur com a poble», es pot llegir en el manifest.