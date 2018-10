Els Mossos continuen investigant el cas que es troba sota secret de sumari

Actualitzada 13/10/2018 a les 13:34

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquesta matinada una dona al Baix Penedès com a presumpte autora de la mort violenta d’un home. Als volts de dos quarts de nou de la nit el servei d’emergències va rebre una alerta per un home malferit en un domicili de la localitat del Vendrell. Ràpidament van arribar al lloc agents dels Mossos d’Esquadra i serveis sanitaris i van localitzar un home en estat crític en una habitació de la casa en qüestió.Tot i l’assistència mèdica, els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. La víctima presentava lesions que apuntarien a una mort criminal, l'home presentava, almenys una ferida de bala per escopeta, segons apunten les primeres investigacions.La Divisió d'Investigació Criminal del Camp de Tarragona va començar a investigar el cas. Aquesta indagació va permetre, hores més tard, detenir una persona com a presumpte autora dels fets.La investigació continua oberta per tal d’esclarir les circumstàncies i l'autoria de l’homicidi. El cas es troba sota secret de sumari.