La CUP critica que l'Ajuntament de Valls no s'obrís el 12-O

Critiquen que es limités l’accés als despatxos als regidors i regidores

Actualitzada 13/10/2018 a les 13:55

La Crida per Valls – CUP critica que l’Ajuntament de Valls estigués tancat aquest 12 d’octubre, ja que els seus regidors entenien aquest dia com una jornada laboral qualsevol, atès que consideren que «no hi havia res a celebrar». Per aquest motiu, la CUP havia planejat treballar al seu despatx a l’Ajuntament i atendre-hi peticions i consultes de la ciutadania.Per tal d’assegurar que podrien accedir al seu despatx, el portaveu de la Crida per Valls – CUP va consultar amb l’equip de govern si farien activitat normal el passat 12 d’octubre i van rebre resposta afirmativa. Quan van arribar a l’Ajuntament, els regidors i regidores van veure que el consistori estava tancat.Els polítics van poder accedir per la porta de la Policia Local que els va informar que tan sols hi podrien entrar regidors i regidores de l’ajuntament, i que no hi havia cap possibilitat que hi accedís cap altra persona. És per això que el grup municipal la Crida per Valls – CUP vol denunciar la postura de l’equip de govern envers el 12 d’octubre. La candidatura independentista considera que «anar a treballar al despatx mantenint l’Ajuntament tancat i sense donar la possibilitat d’accedir-hi a la ciutadania és només una acció de propaganda per part de l’equip de govern». Aquest grup municipal posa d’exemple l’ajuntament de Berga que porta anys obrint pel 12 d’octubre i oferint a canvi un dia festiu de lliure disposició i obrint les portes de l’Ajuntament.