L’home creuava la carretera quan va ser atropellat

Actualitzada 13/10/2018 a les 11:37

Un turisme que circulava per la C-31 al terme del Vendrell va atropellar a una persona ahir a la nit. El servei d’emergències va rebre l’avís a dos quarts de deu de la nit i va activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del SEM.Per causes que s’estan investigant, el turisme va atropellar un vianant que creuava la via. Com a conseqüència de l’impacte, el vianant va resultar ferit crític i va ser traslladat a l’Hospital de Bellvitge on posteriorment va morir. L’home, V.S.C, tenia 86 anys i era veí de Cunit.