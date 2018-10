S'ensorra una de les façanes del Parc de Bombers de Cambrils

El despreniment s'ha produït a les 12 del matí d'aquest divendres i no ha provocat cap ferit

Actualitzada 12/10/2018 a les 13:31

Els Bombers de Cambrils han patit un bon ensurt aquest divendres al matí quan al voltant de les 12.00 h s'han desprès diverses planxes d'obra d'una de les façanes de l'edifici.Les planxes que cobrien la part superior de les portes d'entrada i sortida de vehicles s'han desprès completament, caient a terra. L'incident no ha provocat cap ferit i els agents ja han pogut habilitar novament la sortida de vehicles.La primera hipòtesi és que l'estructura de la façana havia quedat afectada per les recents pluges que van caure de manera molt concentrada a Cambrils, aquesta setmana.Immediatament després, el sindicat UGT de Bombers feia una piulada en què reclamava l'atenció del conseller d'Interior, Miquel Buch: «#Cambrils també fa aigües, @MiquelBuch, fins q no passi una desgràcia al cos no penses actuar? Els parcs de bombers cauen .@perearagones no valen excuses @QuimTorraiPla Els bombers no ens mereixem aquesta desídia. #Els ciutadans de CATALUNYA estan amb perill»