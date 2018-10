Raül Romeva tria la Roca Corbatera, al Priorat, pel projecte #CimsxlaLlibertat d'aquest dissabte

Es tracta d'una iniciativa d'ascensió simultània a 18 cims catalans que han estat triats directament pels presos, exiliats i represaliats polítics.

Raül Romeva, l’exconseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, empresonat a Lledoners, va triar el cim del Roca Corbatera, el sostre del Montsant, amb 1.163 m dins el projecte 'Cims per la Llibertat'. Aquesta és una iniciativa esportiva, solidària i reivindicativa, consistent en una ascensió simultània a 18 cims catalans que han estat triats directament pels nostres presos, exiliats i represaliats polítics. L'acció es realitzarà aquest dissabte, 13 d'octubre.Romeva va escollir aquest cim, per ser «una terra que estimo i on he passat molts bons moments. És un lloc envoltat de vinyes i gent compromesa, de tradició castellera, i vinculat a la nostra història recent i a la memòria de la guerra, tan necessària de recuperar. Però, especialment perquè des de dalt del cim, podreu veure també el mar, que m’apassiona i que aviat podrem també compartir».L’ascensió a la Roca Corbatera ha estat preparada per l’Associació Excursionista de Cornudella del Montsant amb un itinerari circular que comença i acaba al camp de futbol de Cornudella. L’hora de convocatòria dels participants és a les 8.00 per començar a caminar puntualment a les 9.00.A causa de l’èxit de la convocatòria, es van haver de tancar les inscripcions al cim per evitar la massificació a la muntanya. Més de 600 persones s’han apuntat a fer el cim amb l’organització des de Cornudella. Amb tot, des de l'organització es preveu que siguin moltes més les persones que pel seu compte i amb altres itineraris s’arribin fins al cim.L’acte central de l’excursió se celebrarà a les 12.00 al cim de la Roca Corbatera amb la lectura del manifest de la campanya i altres parlaments i activitats. Es preveu la presència de familiars del Raül Romeva.A més de l’associació excursionista de Cornudella, l’ascensió al Roca Corbatera compta amb la col·laboració activa de la colla castellera Brivalls de Cornudella, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i la campanya Free Romeva www.freeromeva.cat Més informació sobre la campanya Cims per la Llibertat: AQUÍ