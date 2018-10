El 12-O passa desapercebut en alguns ajuntaments

Algunes botigues i empreses obren també aquest divendres, inclòs el mercat de Girona

Actualitzada 12/10/2018 a les 13:56

El Dia de la Hispanitat ha passat desapercebut en alguns ajuntaments catalans, que han obert les seves portes i han funcionat com si fos un dia feiner. D'altres han optat per una via intermèdia i no estan oberts, però els regidors independentistes sí que han anat a treballar. Un dels que l'any passat sí que va obrir, el de Badalona, enguany no ho ha fet després del canvi a l'alcaldia, ara en mans del PSC. Pel que fa al Govern, el president Quim Torra i la majoria de consellers tenen reunions de treball i mantenen la seva agenda. D'altra banda, algunes botigues també obren, ja sigui per criteris comercials o perquè «no tenen res a celebrar». Més de la meitat de les parades del mercat de Girona han funcionat amb normalitat.Al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han obert portes menys ajuntaments que l'any passat. Als Guiamets (Priorat), un petit municipi governat per la CUP, l'edifici consistorial es manté obert. L'alcalde i dues regidores de l'equip de govern -que no cobren pel càrrec- han aprofitat per despatxar assumptes pendents i atendre els veïns que s'hi poguessin apropar. En aquest cas, la secretària ha escollit fer festa per motius familiars, mentre que l'agutzil ha fet la recollida de la brossa amb normalitat. L'alcalde, Miquel Perelló, ha subratllat que, en la seva opinió, el 12 d'octubre «no s'ha de celebrar res perquè és la commemoració d'un genocidi i és la festa d'un estat retrògrad i antidemocràtic com l'espanyol». També al Priorat, el govern de la CUP de la Vilella Alta manté l’activitat i els serveis diaris de l'ajuntament funcionen amb normalitat.A la ciutat de Tarragona, els regidors de la CUP han anat a treballar al despatx, mentre que a Reus, l'Ajuntament està tancat. Aquest any, els regidors del grup municipal de la CUP a la capital del Baix Camp han decidit no anar-hi perquè han optat per participar en diferents mobilitzacions adreçades a «convertir un dia festiu en una jornada de lluita». A l'Ajuntament de Valls, diversos regidors han acudit a treballar a la casa de la vila, mentre que el de Torredembarra no ha obert portes, com sí que va fer el 2018.A Móra d’Ebre l'alcalde, Joan Piñol (CDC) i diversos regidors de l'equip de govern han obert l'ajuntament durant el matí, mentre els treballadors municipals han decidit fer festa. Els polítics s'han dedicat a «quadrar» el pressupost municipal de l'any vinent «amb més lleugeresa» que en un dia laborable i també s'han mostrat disposats a atendre a qualsevol veí. Piñol ha subratllat que, en el context polític actual, no se sentien «especialment atrets a fer cap celebració» en aquesta jornada. A Gandesa, l'alcalde, Carles Luz (PDeCAT) també ha acudit a treballar, com també han fet regidors d'Amposta, Sant Carles de la Ràpita, l'Ametlla de Mar o Deltebre.