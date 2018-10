Dos ferits greus i un de crític després que un conductor ha entrat contra direcció a una rotonda

El vehicle ha topat frontalment amb una moto que circulava correctament, a la sortida de Reus, al terme de Vila-seca

Actualitzada 12/10/2018 a les 20:53

Dos ferits greus i un de crític és el balanç de l'accident que aquest divendres a la tarda ha provocat un totterreny que ha accedit contra direcció a la rotonda de la C-14, que passa per sobre de la T-11. Una moto amb dues persones, un noi i una noia, que circulava correctament s'ha trobat frontalment el vehicle i no l'ha pogut evitar.A causa de la topada frontal, el noi que circulava amb la moto, de 31 anys, ha resultat ferit crític, mentre que la noia que viatjava amb ell, de 34 anys, ha resultat ferida greu. Pel que fa al vehicle totterreny, segons les primeres informacions de fonts policials, anava conduït per una persona gran que s'hauria despistat i hauria accedit a la rotonda en sentit contrari al correcte.A causa de la topada també ha resultat ferida greu una dona, de 65 anys, que viatjava en el vehicle totterreny. La resta dels quatre ocupants del cotxe han resultat il·lesos. Els ferits han estat traslladats, un de greu a l'hospital Sant Joan de Reus i els altres dos, a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.El lloc on s'ha produït l'accident és la rotonda de sortida de Reus en direcció a Salou i que dóna accés al barri de la Plana, terme municipal de Vila-seca.