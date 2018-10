Alcover obre la Gran Taverna dels Bandolers

La plaça Nova es converteix en el centre neuràlgic de la fira, que s'allargarà fins diumenge

Actualitzada 12/10/2018 a les 19:33

Alcover serà fins diumenge l'epicentre de les trifulgues bandoleres en una nova edició de la Fira de Bandolers. En la 16a edició hi ha més de 50 actes que s'han programat per a tots els públics. L'esdeveniment està articulat al voltant de tres racons: el teatral, el gastronòmic i el mercat d'artesania i productes de la terra. Com a novetat, la plaça Nova –on hi ha l'Ajuntament–, és el punt neuràlgic de tot l'entramat teatral i acull la Gran Taverna dels Bandolers.La Gran Taverna dels Bandolers substitueix el tast de bandolers i el sopar popular, i passarà a ser el punt de trobada dels visitants, amb oferta gastronòmica de productes amb segell Km 0. D'altra banda, la plaça del Portal també serà un altre racó gastronòmic, amb menjars elaborats, crepes, coques o pizzes.Entre els espectacles hi haurà La comèdia dels murris, l'Esbatussada bandolera i Benvinguts a la taverna dels bandolers!, els quals es representaran en diferents passis a l'Església Vella, la plaça Vella i la plaça Nova, respectivament. A més, s'ha incorporat un nou espectacle de públic infantil, El conte bandoler, a la plaça Rubert. També destaca l'espectacle que oferirà la companyia local La Rescolsa, que arriba al seu desè aniversari i que es farà plaça Nova.Els mercat d'artesania i productes de la terra comptarà amb prop de 130 paradistes d'arreu del territori repartits en uns 300 metres de recinte que completaran l'oferta dels tres dies de festa.La programació de la Fira dels Bandolers es pot consultar: AQUÍ