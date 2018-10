UGT denuncia la precarietat laboral dels treballadors subcontractats de Go Fruselva

Per al pròxim dilluns han convocat una concentració davant les portes de l'empresa de la Selva del Camp

La FeSMC – UGT de les Comarques de Tarragona ha convocat per al pròxim dilluns, 15 d’octubre, una concentració davant les portes de l’empresa Go Fruselva de la Selva del Camp per «denunciar la precarització de les condicions laborals i salarials de la seva plantilla subcontractada a través de l’empresa multiserveis Bercose». La convocatòria està prevista per les 14 hores a la nau situada al polígon Mil·lenium.Go Fruselva és una empresa del sector agroalimentari dedicada a l’exportació de sucs i que compta amb una plantilla de més de 500 treballadors subcontractats a través de l’empresa multiserveis Bercose.Des del sindicat denuncien la mala pràctica de Bercose «amb una convocatòria de procés electoral amb coaccions als treballadors per negociar un conveni inferior al del sector». Des de la FeSMC – UGT de les Comarques de Tarragona asseguren que aquest tipus d'empreses apliquen «convenis propis d’empresa amb condicions laborals i sous mínims, evitant l’aplicació dels convenis col·lectius sectorials». La contractació d’empreses multiserveis suposa per a l’empresa usuària «una reducció de costos de l’activitat, a costa d’una major desregularització de les relacions laborals, empitjorant i precaritzant les condicions laborals i salarials de les persones treballadores d’aquestes empreses, que poden arribar a cobrar fins a un 50% menys».