Actualitzada 11/10/2018 a les 12:53

L’estelada gegant que es trobava penjada en una façana d’un edifici a la plaça de Dalt d’Alforja ha estat robada durant aquesta matinada de l’11 d’octubre. Així ho informa l’ANC d’Alforja a través d’un missatge difós per l’Ajuntament a l’eBando, l’aplicació mòbil on es difonen els bans oficials del consultori. Per altra banda i també durant aquesta matinada s’ha fet «una retirada massiva» dels llaços grocs que hi havia al municipi, segons el mateix comunicat.L’ANC d’Alforja demana a tots els habitants d’Alforja, a través d’aquest missatge, que si tenen alguna informació al respecte la facin arribar a qualsevol membre del col·lectiu.