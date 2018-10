Retencions per les marxes lentes dels transportistes a l'A-7 i l'AP-7

Entre 175 i 200 camions participen a Tarragona en la protesta convocada per la Federació d'Empreses d'Acte-Transport de Tarragona

Actualitzada 11/10/2018 a les 19:26

Les marxes lentes de camions en protesta pel desviament obligatori a les autopistes AP-7 i AP-2 han provocat fins a 8 quilòmetres de retencions en la A-7 encara que, a poc a poc, es van esponjant, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).Entre 175 i 200 camions participen a Tarragona en la protesta convocada per la Federació d'Empreses d'Acte-Transport de Tarragona, segons aquesta patronal.Les marxes lentes han començat a les cinc de la tarda des de tres punts de Tarragona i també estaven convocades a Girona, Lleida i Barcelona.Al seu moment àlgid, han causat 8 quilòmetres de retencions a l'autovia A-7 en sentit nord, encara que a les sis de la tarda ja es xifrava en uns 7 quilòmetres, segons l'SCT.L'N-340 també ha registrat 5 quilòmetres de caravana en sentit nord, a l'altura d'Altafulla i 3 quilòmetres a Castellet i la Gornal (Alt Penedès).A més, a Girona la protesta de camioners ha generat 5 quilòmetres de caravana a l'autopista AP-7 a partir de Sant Gregori.A l'SCT no li consten retencions ni a Lleida ni a Terres de l'Ebre, on també estaven convocades marxes lentes.En canvi, els transportistes de Barcelona, que ahir no havien confirmat la seva participació en la marxa lenta, han generat 5 quilòmetres de retencions en la B-23, entre Molins de Rei i el Papiol.Amb aquestes marxes lentes, els transportistes protesten contra els desviaments obligatoris de l'N-340 a l'AP-7 i de l'N-240 a l'AP-2 en els trams tarragonins per la seva alta sinistralitat.A canvi, obtenen bonificacions del 50% en els peatges, però reclamen que siguin majors -a la Rioja són del 75%- o directament la gratuïtat.Segons Xavi Torres, de la junta directiva de FEAT, les empreses tenen un sobrecost d'entre 300 i 600 euros mensuals des de l'entrada en vigor dels desviaments, el passat 1 d'octubre.A més dels peatges, per prendre els desviaments obligatoris, en alguns casos els transportistes han de fer una volta de 20 quilòmetres, més altres 20 de tornada, la qual cosa perjudica al sector.L'SCT insta a extremar avui les precaucions a la carretera, ja que aquesta marxa lenta se suma a la més gran mobilitat pel pont del 12 d'octubre.