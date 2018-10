Montblanc rectifica i anuncia la construcció d'una piscina coberta municipal a la zona esportiva

L'alcalde montblanquí es disculpa per l'anunci fet aquest agost d'aprofitar les instal·lacions d'un càmping del municipi per ubicar-hi l'equipament

Actualitzada 11/10/2018 a les 14:58

L'Ajuntament de Montblanc ha anunciat en el plenari d'aquest dimecres que el municipi tindrà una piscina coberta municipal l'hivern del 2019, després que les negociacions amb el càmping de la localitat no hagin arribat a bon port. El regidor d'Esports, Jordi Albalat, ha entomat el mea culpa i ha admès que «de les errades sempre s'aprèn, no tenim cap problema en reconèixer-ho». L'incompliment de serveis de la normativa vigent, com la temperatura de l'aigua o la manca de vestidors, són alguns dels serrells pels quals no s'ha pogut tirar endavant el projecte anunciat aquest mes d'agost. L'oposició ja va considerar que el projecte era inviable la setmana passada. El batlle, Josep Andreu, qui també s'ha disculpat, ha avançat que el pressupost del 2019 comptarà amb una partida per a la construcció de la piscina coberta.A més, Andreu espera obtenir un ajut econòmic per part de la Secretaria General de l'Esport, a través del Pla d'Equipaments Esportius, i de la Diputació de Tarragona.