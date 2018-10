Les bonificacions han permès que més de 3.000 camions deixin de circular per l'N-340 cada dia

Fèlix Alonso ha defensat a la Comissió de Foment les bonificacions aconseguides i espera que es faci extensible a la resta del territori

Actualitzada 11/10/2018 a les 19:34

L'alcalde d'Altafulla i diputat d'En Comú Podem, Fèlix Alonso, ha defensat a la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats les bonificacions aconseguides per treure el trànsit pesant dels trams ebrenc i penedesenc de l’N-340. «La pressió popular i dels alcaldes del Pacte de Berà i ebrencs ha permès que aquest acord fos possible», ha argumentat Alonso. Per això, el diputat ha felicitat la feina del ministre de Foment, José Luís Ábalos, i el seu antecessor, Íñigo de la Serna.El batlle ha explicat que la negociació es va fer «per al nostre territori» però «animo que l'acord es faci extensible a la resta d'Espanya», ja que l'N-340 arriba fins a Cadis. Tot i que, aclara que s'ha «d'estudiar cada una de les circumstàncies».També ha volgut recalcar «nosaltres busquem la bonificació del 100% per a tothom que fa el trajecte durant les 24 hores, que és diferent de la gratuïtat». Alonso ha recordat que actualment, les bonificacions són d’un 42,53% per als camions en trànsit i del 50% per als que fan trajectes interns.«Quan parlem de bonificar, parlem de la possibilitat que molta gent deixi de morir a les carreteres», ha exposat Alonso. Per això, espera que l'aplicació d'aquesta mesura permeti reduir la mortalitat a l'N-340. De moment, el que s'ha aconseguit és que 3.286 camions deixin de circular per l'N-340 i ho facin per l’AP-7.El proper 15 d'octubre s’estudiarà la possibilitat que també s'apliquin bonificacions als camions que circulen per l'AP-2 entre Lleida i Les Borges Blanques, reivindicació que també es feia des de fa temps.