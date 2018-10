L'home de 55 anys s'hauria trencat tres costelles i ha estat evacuat amb l'helicòpter del SEM fins a l'Hospital Joan XXIII

Actualitzada 11/10/2018 a les 17:08

Un home de 55 anys i de nacionalitat alemanya ha resultat ferit en precipitar-se quan feia escalada a Margalef. Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 14.30 hores i s'han desplaçat amb un helicòpter i diverses unitats terrestres fins al sector Can Llepafils. L'escalador hauria caigut diversos metres i s'hauria trencat tres costelles, segons fonts oficials.El SEM ha activat el seu helicòpter medicalitzat i una unitat terrestre. Finalment, l'home ha estat traslladat per via aèria amb pronòstic greu fins a l'Hospital Joan XXIII.