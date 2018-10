Els cims de la devoció al nostre territori

Un llibre editat per la Diputació de Tarragona descriu cinquanta ermites i santuaris singulars de la demarcació

Actualitzada 10/10/2018 a les 20:58

Aquest mes s’ha presentat el llibre ‘Ermites i santuaris singulars de la demarcació de Tarragona’, un recorregut per cinquanta ermites i santuaris del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Editat per la Diputació de Tarragona, l’obra la signa Domènec Ribes i Mateu, que ha visitat les cinquanta capelles i en detalla tant la història com els seus valors arquitectònics, històrics i socials. A més, també és autor de les fotografies que acompanyen els textos, i que ens mostren totes les singularitats dels indrets escollits.La tria dels cinquanta santuaris és fruit d’un procés, explica l’autor, en què es van aplicar diversos paràmetres. D’una banda, la seva ubicació geogràfica, que pot ser tant llocs encimbellats i amb grans panoràmiques, com abrics naturals o a prop de cursos d’aigua o fonts amb propietats beneficioses. Un segon criteri va ser la història de l’ermita, així com el seu valor artístic o patrimonial i, finalment, també es va considerar la valoració dels seus feligresos com a lloc d’advocació i símbol identitari de la població.El resultat de tot aquest treball és una obra il·lustrada de 162 pàgines, ordenada per comarques, i on cada capítol s’escriu seguint un ordre cronològic: partint de l’edifici més antic fins al més recent. El repàs abasta les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, i de cada comarca l’autor ha escollit les cinc ermites que considera més representatives. De cadascuna n’ofereix una petita ressenya històrica i una descripció dels principals elements artístics, arquitectònics i constructius, així com la cronologia constructiva i l’estil artístic al qual pertany.En aquest llibre s’hi troben santuaris tan populars com el de la Mare de Déu de l’Abellera, a Prades, o la Mare de Déu del Remei, a Alcover, però també racons encinglerats i poc transitats. «Una de les que més m’agraden, per exemple, és l’ermita de Sant Bartomeu de Fraguerau, a Ulldemolins, perduda en un congost enmig del Montsant, on només s’hi pot arribar a peu. O Sant Pau de la Roquerola, a Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, situada sota una bauma en un indret molt solitari, però amb un magnetisme molt especial. També resulta singular l’ermita de Santa Magdalena, al poble de Garcia, a la Ribera d’Ebre, on s’hi poden llegir escrits a la pedra els noms dels ‘quintos’ que cada any celebraven el seu dia en aquesta ermita», explica l’autor. Junt amb aquestes, també confessa sentir-se meravellat per indrets tan coneguts com la Mare de Déu de la Roca, a Mont-roig del Camp, on les panoràmiques són excepcionals, o el santuari de la Mare de Déu de Montserrat, a Montferri, que es va poder acabar gràcies a la intervenció dels habitants del poble.El llibre es complementa amb un llistat d’altres ermites i santuaris, així com un calendari d’aplecs i romeries. També s’hi detallen curiositats, com ara el total d’ermites dedicades a la Mare de Déu o els sants i santes amb més advocacions.